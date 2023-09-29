Взрыв на складе в Ташкенте: погиб подросток, пострадали 163 человека

163 человека пострадали и один погиб в результате взрыва на складе в Ташкенте 28 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

В 02:43 в УЧС города Ташкента поступила информация о пожаре, вызванном взрывом в районе складов, принадлежащих ООО "Интер Логистикс". Пожарно-спасательные подразделения подъехали к месту пожара в 02:48, в результате быстрых действий пожар был окружен в 05:02 и полностью потушен в 10:47.

Общее число пострадавших в результате данной ситуации составляет 163 человека. Из них 24 были госпитализированы, а остальным 138 пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь по состоянию здоровья. Они отправились домой. По данным МЧС страны, погиб подросток 2006 года рождения, находившийся в одном из многоквартирных домов вблизи места происшествия.

"Всего в тушении пожара было задействовано 210 единиц техники и более 2000 личного состава пожарно-спасательной службы и других смежных организаций. По предварительным данным, пожар потушен на складе площадью 15 тысяч квадратных метров, сохранена площадь 30 тысяч квадратных метров. Ситуация находится под полным контролем, в настоящее время ведутся работы по ликвидации ее последствий. Расследование и определение размера материального ущерба проводятся совместно с Ташкентской городской прокуратурой, главным управлением внутренних дел и Управлением по чрезвычайным ситуациям", — сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным СМИ, которые ссылаются на МВД Узбекистана, причиной взрыва стал удар молнии.