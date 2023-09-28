  • 28 Сентября, 12:39
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Сильный взрыв произошёл на складе в Ташкенте, есть пострадавшие

Сегодня, 09:37
АВТОР
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gazeta.uz Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37
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Фото: gazeta.uz

На одном из складов в Ташкенте произошел сильный взрыв, вызвавший пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента", — сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

По информации ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.

Как отметили в Минздраве Узбекистана, в результате инцидента есть пострадавшие, их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области.

При этом, у них нет серьёзных травм, заявили в ведомстве. Точное количество пострадавших не уточняется.

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