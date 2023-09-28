Сильный взрыв произошёл на складе в Ташкенте, есть пострадавшие
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На одном из складов в Ташкенте произошел сильный взрыв, вызвавший пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента", — сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
По информации ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.
Как отметили в Минздраве Узбекистана, в результате инцидента есть пострадавшие, их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области.
При этом, у них нет серьёзных травм, заявили в ведомстве. Точное количество пострадавших не уточняется.
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