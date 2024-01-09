Вышедшую на пенсию директора детсада осудили за крупное хищение в Павлодарской области

Вышедшую на пенсию директора детсада и бухгалтера осудили в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда района Аккулы Павлодарской области.

В суде сообщили, что рассмотрели дело по факту растраты в особо крупном размере в отношении директора коммунального государственного казенного предприятия "Кызгалдак".

Суд установил, что в период с 2016 по 2023 годы директор детсада сговорилась с бухгалтером, которая начисляла зарплату и надбавки сверх установленных штатных единиц учителей, так женщины похитили 62 миллиона тенге.

Вину в совершении преступлений подтвердили показания свидетелей и заключения судебных экспертиз.

В итоге бывшему директору с учетом достижения ею пенсионного возраста суд назначил семь лет лишения свободы. А бухгалтеру, учитывая чистосердечное раскаяние, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, назначено восемь лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса до достижения малолетним ребенком 2022 года рождения возраста шести лет.

Также бывший директор детсада пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе, а бухгалтер на 10 лет лишена права занимать должности, связанные с бухгалтерской деятельностью сроком.