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Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом
С 2023 года обладатели президентской стипендии "Болашак" могут получить трудовую отсрочку до одного года для прохождения производственной стажировки за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.
Уточняется, что стажировку болашаковцы могут пройти в организациях, входящих в мировые рейтинги "Fortune Global 500", "Forbes Global 2000", "Forbes Top 100 Digital Companies", в международных организациях ООН. Также трудовая отсрочка предоставляется докторантам для прохождения постдокторантуры по полученной специальности.
"Благодаря изменениям, стипендиаты "Болашак" сразу по окончании академического обучения в зарубежном вузе могут поработать в лучших международных компаниях мира. Это позволит им получить практический опыт работы в самых продвинутых организациях, а также наладить сеть профессиональных контактов на международном уровне", — отметила директор департамента международного сотрудничества министерства Лаззат Адилова.
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