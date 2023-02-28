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  • Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом
pixabay.com Сегодня, 10:32
182
Сегодня, 10:32
182
Фото: pixabay.com

Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом

С 2023 года обладатели президентской стипендии "Болашак" могут получить трудовую отсрочку до одного года для прохождения производственной стажировки за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Уточняется, что стажировку болашаковцы могут пройти в организациях, входящих в мировые рейтинги "Fortune Global 500", "Forbes Global 2000", "Forbes Top 100 Digital Companies", в международных организациях ООН. Также трудовая отсрочка предоставляется докторантам для прохождения постдокторантуры по полученной специальности.

"Благодаря изменениям, стипендиаты "Болашак" сразу по окончании академического обучения в зарубежном вузе могут поработать в лучших международных компаниях мира. Это позволит им получить практический опыт работы в самых продвинутых организациях, а также наладить сеть профессиональных контактов на международном уровне", — отметила директор департамента международного сотрудничества министерства Лаззат Адилова.

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#болашак #работа за рубежом #МНВО
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:32
182
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