Выпуск товаров под единой торговой маркой планируют наладить Казахстан и Италия

В рамках практической реализации договоренностей по итогам январского визита главы государства Касым-Жомарт Токаева в Итальянскую Республику министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в Риме встретился с министром по делам предпринимательства и продукции "Сделано в Италии" г-м Адольфо Урсо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Стороны обсудили расширение торговых взаимоотношений между Казахстаном и Италией, внедрение единой концепции "Made in Kazakhstan withItaly".

Как отметил глава ведомства, между Казахстаном и Италией уже сложилась успешная практика взаимовыгодного сотрудничества. Казахстан выступает надежным партнером итальянского бизнеса в Центральной Азии. Вместе с тем, наши страны обладают большими возможностями для дальнейшего углубления партнерства в экономической сфере.

"Потенциал экспорта товаров обработанной продукции из Казахстана в Италию превышает 260 млн долларов. Значительные преимущества имеет органическая пищевая продукция. Одним из перспективных товаров, который, по нашим прогнозам, будет пользоваться спросом на рынке Италии, – является мясо конины. Казахстан может предложить органическую охлажденную конину, а также экспортные поставки икры и меда", - сообщил на встрече Арман Шаккалиев.

Учитывая, что ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов, казахстанские компании могли бы вполне успешно поставлять качественное мясо итальянским покупателям.

В продолжение достигнутых в январе 2024 года договоренностей между главами государств Казахстана и Италии Арман Шаккалиев предложил проработать вопрос создания и продвижения единой концепции "Made inKazakhstan with Italy". Эту торговую марку можно будет использовать для товаров, выпущенных совместно МСБ Италии и Казахстана.

"В целях стимулирования внутреннего производства мы планируем запустить Реестр товаров казахстанского происхождения. Он будет доступен всем заинтересованным сторонам и станет единственным источником сведений о товарах казахстанского происхождения. Товары из этого реестра будут иметь право на получение государственной поддержки", - сказал министр.

Министр по делам предпринимательства Адольфо Урсо отметил, что концепция Made in Italy сегодня уже больше про глобальную идентификацию продукции, про устойчивый товар, социальную устойчивость, которая несет в себе понятия "сделано хорошо", "хорошо узнаваемо". Он поддержал инициативу по созданию единой марки. По мнению министра, для того чтобы производитель выпустил продукт под знаком "Сделано в Казахстане", он, в первую очередь, должен подчеркнуть особенности своей продукции, чтобы отличаться от многих других брендов.