Выпуск самолета SuperJet 100 отложен из-за проблем с двигателем

В России признали, что обещанный выпуск полностью российского Superjet 100 отложен. Предполагается, что испытания состоятся уже в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал overclockers.ru.

Лётные испытания двигателя ПД-8 запланированы на 2024 год. Но отмечается, программа испытаний требует больше времени, чем изначально предполагалось. По последним прогнозам, испытания ПД-8, которые планировались завершить к концу 2023 года, теперь ожидаются в 2024 году. Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сказал, что испытания двигателя в составе самолёта станут частью программы на 2024 год, но не стал называть более точных сроков.

ОАК отвечает за разработку и производство SJ-100 в ПАО "Яковлев". Ранее двигатели поставляла французская компания. Предполагалось, что первые самолёты с новыми двигателями появятся уже в 2023 году. В 2022 году европейский производитель отказался от сотрудничества.