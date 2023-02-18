Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти семью в Турции

Фото: aa.com.tr

После разрушительных землетрясений в Турции спасатели, медики, сами выжившие рассказывают об удивительных случаях спасения из-под завалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

Так, в провинции Малатья на востоке Турции спасение семьи стало возможно, благодаря воле случая. В момент землетрясения в квартале Ниязи Мысри от силы толчка из окна квартиры на улицу вылетел мобильный телефон. Впоследствии иностранец, находившийся рядом с руинами, заметил телефон, на который в это время поступил звонок от родственников находящейся под завалами семьи. Мужчина сообщил о разрушении здания, благодаря чему те оперативно приехали на место и спасли близких.

Ильхами Экин рассказал Anadolu, что после землетрясения остался под завалами вместе с супругой Сонгуль, дочерями Тубой и Суна, а также сыном Мухаммедом. Мобильный телефон мужчины во время землетрясения лежал на подоконнике и под силой толчка его выбросило на улицу.

Ильхами Экин говорит, что семья чувствовала отчаяние под завалами, но жизнь им спас счастливый случай.

"Мы жили на третьем этаже. 18-летний сын погиб. Он мечтал стать военным. Не дай Бог никому такого горя. Пусть Всевышний поможет каждому, кто остался под завалами", - отметил он.

Жителя Малатьи, его супругу и дочерей спасли из-под завалов первыми.

"Мы все были ранены. Дочь и супругу выписали, вторая дочь и я всё ещё проходим лечение. На левой ноге переломы. Прооперировали, сейчас чувствую себя хорошо"​​​​​​​, - рассказал он.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших превысило 38 тысяч человек.