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Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти семью в Турции
После разрушительных землетрясений в Турции спасатели, медики, сами выжившие рассказывают об удивительных случаях спасения из-под завалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.
Так, в провинции Малатья на востоке Турции спасение семьи стало возможно, благодаря воле случая. В момент землетрясения в квартале Ниязи Мысри от силы толчка из окна квартиры на улицу вылетел мобильный телефон. Впоследствии иностранец, находившийся рядом с руинами, заметил телефон, на который в это время поступил звонок от родственников находящейся под завалами семьи. Мужчина сообщил о разрушении здания, благодаря чему те оперативно приехали на место и спасли близких.
Ильхами Экин рассказал Anadolu, что после землетрясения остался под завалами вместе с супругой Сонгуль, дочерями Тубой и Суна, а также сыном Мухаммедом. Мобильный телефон мужчины во время землетрясения лежал на подоконнике и под силой толчка его выбросило на улицу.
Ильхами Экин говорит, что семья чувствовала отчаяние под завалами, но жизнь им спас счастливый случай.
"Мы жили на третьем этаже. 18-летний сын погиб. Он мечтал стать военным. Не дай Бог никому такого горя. Пусть Всевышний поможет каждому, кто остался под завалами", - отметил он.
Жителя Малатьи, его супругу и дочерей спасли из-под завалов первыми.
"Мы все были ранены. Дочь и супругу выписали, вторая дочь и я всё ещё проходим лечение. На левой ноге переломы. Прооперировали, сейчас чувствую себя хорошо", - рассказал он.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших превысило 38 тысяч человек.
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