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Lada.kz Сегодня, 03:21
212
Сегодня, 03:21
212
Фото: Lada.kz

Выброшенные медотходы на свалке в Мангистау направят на экспертизу

Видео с несанкционированным размещением медицинских отходов в селе Батыр Мунайлинского района прокомментировали в департаменте экологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Экологи выехали на место и установили, что медицинские отходы были сожжены неустановленными лицами. Материалы направлены в правоохранительные органы. Уцелевшая часть направлена местным исполнительным органам в органы здравоохранения для проведения соответствующих экспертиз, в том числе по выявлению собственника данных лекарственных средств согласно инвентарным номерам при передаче для реализации.

Информация о принятых мерах будет сообщена дополнительно.

Напомним, десятки упаковок лекарственных препаратов, шприцев и ампул обнаружил у села Батыр местный житель.
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Сегодня, 03:21
212
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