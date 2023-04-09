Выброшенные медотходы на свалке в Мангистау направят на экспертизу

Видео с несанкционированным размещением медицинских отходов в селе Батыр Мунайлинского района прокомментировали в департаменте экологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Экологи выехали на место и установили, что медицинские отходы были сожжены неустановленными лицами. Материалы направлены в правоохранительные органы. Уцелевшая часть направлена местным исполнительным органам в органы здравоохранения для проведения соответствующих экспертиз, в том числе по выявлению собственника данных лекарственных средств согласно инвентарным номерам при передаче для реализации.



Информация о принятых мерах будет сообщена дополнительно.



Напомним, десятки упаковок лекарственных препаратов, шприцев и ампул обнаружил у села Батыр местный житель.