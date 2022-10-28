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Выборы президента: что обещают кандидаты избирателям
В регионах продолжаются встречи кандидатов в президенты с избирателями. Как они проходят, читайте в материале BaigeNews.kz.
Сегодня запущен официальный сайт кандидата в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева toqaev2022.kz. Сайт работает на трёх языках: казахском, русском и английском.
На платформе можно знакомиться с биографией кандидата, его предвыборной программой, деятельностью членов Республиканского общественного штаба и другой информацией.
"Сайт ориентирован, в первую очередь, на удобство для пользователей и свободное получение необходимой информации. Структурно сайт поделён на несколько разделов. Первые три страницы погружают пользователя в историю деятельности Касым-Жомарта Токаева с 2019 года на посту Президента страны. Здесь же доступен раздел новостей о работе членов Республиканского и региональных общественных штабов кандидата. Далее пользователи смогут ознакомиться с предвыборной программой", - говорится в сообщении штаба.
Сегодня Члены Республиканского общественного штаба в поддержку Токаева посетили Улытау. Так, в Жезказганском городском Доме дружбы и культуры народов состоялась встреча с общественностью региона, на которой присутствовали порядка 500 человек.
В разговоре с улытаусцами члены РОШ уделили особое внимание вопросам развития регионов, отражённым в предвыборной программе кандидата "Справедливый Казахстан: Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".
Как отметил руководитель Республиканского общественного штаба Ерлан Кошанов, земля Улытау является сакральным местом, символизирующим единство нации.
"В единстве мы преодолеем любые испытания. Для дальнейшего развития страны и благополучия наших граждан важно сохранение согласия и стабильности в обществе. Свою сплоченность мы должны показать и на предстоящих выборах", - сказал Ерлан Кошанов.
Далее члены Республиканского общественного штаба посетили хлебозавод ТОО "ULYTAU NAN", рассказав сотрудникам предприятия о предвыборных инициативах кандидата по развитию бизнеса и поддержке профессиональных союзов.
Одним из ведущих предприятий региона является медеплавильный завод ТОО "Kazakhmys Smelting". Члены РОШ обсудили с металлургами вопросы защиты трудовых прав на производстве и модернизации предприятий обрабатывающей промышленности, отраженных в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева.
Кандидат в президенты Каракат Абден встретилась с учителями и студентами выпускных курсов Павлодарского музыкального колледжа для одарённых детей.
"Молодёжь – это будущее нашей страны, а учителя являются самыми значимыми деятеля нашего общества. Помощь молодёжи сегодня — это прямая инвестиция в наш завтрашний день. Поэтому предвыборную встречу в Павлодаре мы решили провести здесь", - подчеркнула Каракат Абден.
Она отметила, что особое внимание в предвыборной программе уделила развитию образования, обеспечению студентов бесплатным высшим образованием и комфортными условиями жилья. По мнению кандидата, для этого необходимо тщательно продумать всё: от строительства общежития, разработки и внедрения учебных программ до обеспечения их необходимым передовым оборудованием.
Каракат Абден также встретилась с представителями своего предвыборного штаба в Павлодаре, в котором работают свыше 200 волонтёров.
Напомним, что Абден уже провела предвыборные встречи с жителями Акмолинской области, Караганды, Астаны и Экибастуза. В ближайшие дни она планирует посетить Абайскую и Алматинскую области.
Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова провела в Астане встречу с многодетными матерями и разъяснила их права.
Проблемы, озвученные на встрече, общие - сложное финансовое положение, обеспечение жильём и организация образования для детей, закредитованность. Женщины рассказали Турсынбековой всё, что их беспокоит.
Кандидат поделилась с присутствующими тем, почему сейчас занимается общественной деятельностью.
"Трудовую деятельность я начала, работая учителем в школе. Пять лет преподавала историю, была классным руководителем. Затем жизнь привела меня на государственную службу, где я работала более 20 лет. Сейчас занимаюсь общественной деятельностью. И, наверное, это было моё призвание с самого начала. Я хорошо знаю, как работают госорганы, и где они не дорабатывают. Уже пять лет я езжу по аулам, кризисным центрам, домам престарелых, детским домам, тюрьмам, где содержатся заключенные женщины. Я хорошо знаю, что беспокоит наших женщин – от подростков до пожилых. У меня болит душа за каждую из них, зная, как они живут. И я хочу изменить ситуацию, нынешний статус-кво. Мне важно провести реформы, которые помогут самым уязвимым слоям нашего общества – многодетным мамам, родителям в неполных семьях, людям с ограниченными возможностями, мамам детей с особенностями развития и другим гражданам, которым нужна поддержка", - отметила она.
Правозащитница рассказала, что она хочет изменить в стране в рамках своей предвыборной программы.
К примеру, кандидат предлагает списать задолженность многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снизить женщинам пенсионный возраст до 58 лет, увеличить минимальную заработную плату и прожиточный минимум (пенсионные начисления, пособия и стипендии), разработать программу борьбы с бедностью, создать сети социальных магазинов с продуктами и товарами по доступным ценам с привлечением НПО и волонтёров.
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