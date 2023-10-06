Выборы акимов. Больше половины претендентов - самовыдвиженцы

На 45 должностей выдвинуто 249 кандидатур. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Центрадльной избирательной комиссии РК Константин Петров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Этап выдвижения кандидатур завершился вчера в 18:00.

"На 45 должностей акимов выдвинуто 249 претендентов. Средняя конкуренция - свыше пяти, если быть точным 5,53 претендента на одно место. (...) Максимальная конкуренция - девять человек на место - в городе Курчатов, Жуалынском районе Жамбылской области, Кербулакском районе области Жетысу и Байдибекском районе Туркестанской области", - сказал Петров.

Самая низкая конкурентность (три претендента на место), по информации ЦИК, наблюдается в Жаксынском районе Акмолинской области, Исатайском районе Атырауской области, Каратубинском районе Западно-Казахстанской области, Алтынсаринском, Денисовском, Карабулакском районах Костанайской области.

"Из всех выдвинутых кандидатов почти две трети или более 63% воспользовались правом самовыдвижения. Все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий выдвинули свои кандидатуры в разной степени активности", - отметил замглавы ЦИК.

По его словам, средний возраст кандидатур 47 лет. 70% - это казахстанцы от 35 до 55 лет. Самому старшему претенденту на кресло акима 62 года, самому младшему - 27 лет.

На должность акима выдвинуто всего 13 женщин, остальные - мужчины. По роду деятельности большинство из них - госслужащие. 15% - представители коммерческих структур, есть бюджетники, 7% - временные безработные

По специальности больше всего экономистов - 21%, почти 20% - юристы, 15% - педагоги, 13,6% - инженеры, каждый 10-ый имеет сельхозобразование.