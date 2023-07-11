Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

В Астане снова на ремонт закроют проспект Кабанбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение iKomek.

Движение по проспекту на участке от улицы шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык ограничат на четыре дня.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут передвижения с 12 по 15 июля, чтобы избежать заторовых ситуаций на дорогах города.

Отметим, что этот участок дорожные службы уже перекрывали на ремонт с 31 мая по 4 июня нынешнего года.