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Одну из оживлённых магистралей Астаны закрыли на ремонт
В столице на пять дней перекроют один из главных и самых оживлённых проспектов города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
В связи со средним ремонтом движение будет полностью закрыто на одном из участков проспекта Кабанбай батыра.
"Средний ремонт осуществляется по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Работы ведутся по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык. В связи с этим с 31 мая по 4 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке", — говорится в сообщении.
В целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в эти дни.
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