Встреча Зеленского с Байденом проходит в Белом доме

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в CША, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В настоящий момент в Белом доме проходит его встреча с президентом США Джо Байденом.

Кадры встречи Байдена с Зеленским демонстрирует в прямом эфире американское телевидение.

Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что проведёт серию переговоров в США по вопросу укрепления обороноспособности Украины.

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всему нашему народу", - написал Зеленский.

На сайте офиса президента Украины указывается, что президент страны также выступит на совместном заседании палат Конгресса США.