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Telegram / Zelenskiy Official Сегодня, 01:14
88
Сегодня, 01:14
88
Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Встреча Зеленского с Байденом проходит в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в CША, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В настоящий момент в Белом доме проходит его встреча с президентом США Джо Байденом.

Кадры встречи Байдена с Зеленским демонстрирует в прямом эфире американское телевидение.

Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что проведёт серию переговоров в США по вопросу укрепления обороноспособности Украины. 

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всему нашему народу", - написал Зеленский.

На сайте офиса президента Украины указывается, что президент страны также выступит на совместном заседании палат Конгресса США.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 01:14
88
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