Встреча "Центральная Азия + Италия" пройдёт в 2024 году в Риме

Опубликовано совместное заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони по итогам встречи в Риме, передаёт BaigeNews.kz.

В нём стороны заявили о следующем:

1. Отмечая действие договора о стратегическом партнерстве между РК и Италией от 5 ноября 2009 года, выражаем удовлетворение доверительным и регулярным диалогом между двумя странами на всех уровнях. Казахстан является главным экономическим партнёром Италии в Центральной Азии, а Италия – крупнейшим торговым партнёром Казахстана в Европейском Союзе и одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.

2. Подчеркиваем, что за более чем 30 лет с момента установления дипломатических отношений Казахстан и Италия трансформировали свои связи в прочное партнёрство, основанное на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве.

3. Отмечаем высокую динамику казахстанско-итальянского сотрудничества и желаем продолжить в духе стратегического партнерства диверсификацию и углубление связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.

4. В экономической сфере, основываясь на совместном заявлении заместителей премьер-министров – министров иностранных дел Казахстана и Италии, подписанном 5 сентября 2023 года в Астане, подчеркиваем высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиционных связей. Ключевыми направлениями сотрудничества являются энергетика, разведка и добыча природных ресурсов, "зелёная" экономика, строительство, инфраструктура, транспорт и логистика, сельское хозяйство, научно-технологическая деятельность и консалтинговые услуги. Подчеркивая важность углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, приветствуем создание Делового совета.

5. Отмечаем важность переговоров по соглашению между правительством РК и правительством Италии о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Италией.

6. Также отмечаем важность расширения сотрудничества в сфере высшего образования между ведущими казахстанскими и итальянскими университетами, в частности, специализирующимися в области науки и технологий.

7. Выражаем намерение наращивать сотрудничество в сфере культуры. Приветствуем официальное открытие 30 ноября 2023 года Итальянского культурного центра в городе Алматы – первого в Центральной Азии, что стало ещё одним шагом по пути сближения двух народов и развития культурных связей.

8. Стороны отметили, что участие Казахстана в 60-й Международной биеннале современного искусства в Венеции будет способствовать популяризации культуры и искусства Казахстана как в Италии, так и за рубежом.

9. Заявляем о готовности двух государств продолжить тесное взаимодействие в рамках соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, подписанного в Астане 21 декабря 2015 года. В этой связи приветствуем проведение первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз", прошедшего 27 октября 2022 года в Астане.

10. С удовлетворением отмечаем запуск крупных инициатив в сфере транспорта и связи в Центральной Азии, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Выражаем поддержку реализации проекта Европейского Союза "Global Gateway".

11. Подтверждаем стремление двух стран к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию. Отмечаем важность проведения в 2024 году встречи в формате "ЦА+Италия" в городе Рим, а в 2025 году – в Казахстане.

12. Председатель Совета министров Италии высоко оценивает роль консультативных встреч глав государств Центральной Азии в вопросе дальнейшего углубления сотрудничества, укрепления мира, формирования атмосферы дружбы, доверия и добрососедства в Центрально-Азиатском регионе, а также повышения их значимости на международной арене.

13. Председатель Совета министров Италии в рамках дальнейшего продвижения климатической повестки высоко оценивает соответствующие инициативы Казахстана, принимая также к сведению предложение о создании Проектного офиса стран Центральной Азии по охране окружающей среды и изменению климата в Алматы и предложение о проведении Регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году в Казахстане.

14. Выступаем за укрепление взаимодействия двух стран на основе принципа взаимного уважения. Подтверждаем полное уважение к уставу ООН как общей основе для сосуществования и сотрудничества, а также обоюдное стремление содействовать миру, безопасности и стабильности как на глобальном, так и на региональном уровнях, продолжая способствовать диалогу по вопросам международной миграции, в том числе в рамках Алматинского процесса, и углубить двустороннее сотрудничество в рамках многосторонних форумов, таких как ООН.

15. В контексте актуальности климатической повестки подтверждаем твёрдый настрой на борьбу с изменением климата и приветствуем подтверждение цели удержания уровня глобального потепления в пределах 1,5° на Всемирной конференции по климату (COP28), состоявшейся в 2023 году городе Дубай.

16. Президент Казахстана желает председателю Совета министров Италии успехов в ходе председательства страны в "Большой семёрке".

17. Президент РК приглашает председателя Совета министров Италии совершить визит в Казахстан в ближайшее время.