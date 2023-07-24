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"Вскрыты системные нарушения в распределении земель в Алматы" - Токаев принял главу Антикора
За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1000 коррупционных преступлений.
Глава государства принял председателя агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает Baigenews.kz.
Глава агентства рассказал, что проведен внешний анализ коррупционных рисков и вскрыты системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы.
Также выявлены риски, связанные с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, приведшие к крупным хищениям средств в сфере образования.
Кроме того, реализуется проект "Бизнеске жол" по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 21 тысяче субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов.
За шесть месяцев проведен анализ и мониторинг по 130 объектам, внесено более 1000 рекомендаций и предложений.
За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1000 коррупционных преступлений, изобличено более 700 лиц, из которых 98 – руководители различных уровней.
По результатам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 миллиардов тенге;
За 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 миллиардов тенге.
Президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер.
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