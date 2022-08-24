Всемирный банк выделил займ в 346 миллионов евро на развитие частного сектора Казахстана

Фото: Primeminister.kz

24 августа региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Татьяна Проскурякова и заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев подписали соглашение о займе на сумму 345,7 миллиона евро для повышения конкурентоспособности частного сектора и обеспечения устойчивого восстановления экономики Казахстана после пандемии COVID-19, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Соглашение о займе было одобрено советом директоров Всемирного банка в декабре 2021 года, а соответствующий Указ подписан президентом Казахстана 2 июля 2022 года.

Программа займа поддерживает реформы в сфере развития конкуренции, в государственных закупках, в борьбе с коррупцией и в дальнейшем будет способствовать созданию более эффективных условий для цифровизации экономики и укрепления финансового сектора.

"Улучшение государственных закупок и более эффективная политика в области конкуренции, а также более эффективное функционирование финансовых рынков и доступ к цифровым телекоммуникациям могут помочь привлечь столь необходимое участие частного сектора в экономике страны", — отметила Татьяна Проскурякова, постоянный представитель Всемирного банка в Центральной Азии,

Еще до экономического спада, вызванного пандемией, рост ВВП Казахстана неуклонно замедлялся из-за структурных недостатков модели развития, основанной на добыче ресурсов и государственном вмешательстве. Последствия пандемии и январские события дают возможность переосмыслить и скорректировать стратегию развития страны с упором на справедливом и устойчивом росте.

Как отметили представители Всемирного банка, займ международного банка реконструкции и развития (МБРР) имеет ряд преимуществ: срок погашения составляет 11,5 лет, дополнительно предоставляется 2,5 года льготного периода.

За последние 30 лет, с момента присоединения Казахстана к группе Всемирного банка, объём поддержки, предоставленной стране, превысил 8,6 миллиарда долларов США в различных направлениях – от финансов и социальных услуг до критически важной инфраструктуры.