Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды

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Все автомобильные дороги из Астаны из-за ухудшения погоды для всех видов транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В Астане закрыто движение для всех видов транспорта за пределы города во всех направлениях. Это связано с ухудшением погодных условий", — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, 1 марта на большей части Акмолинской области, в том числе и в Астане, ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено также объявлено ещё в 10 регионах страны: ЗКО, СКО, Актюбинской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Улытауской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Костанайской областях.