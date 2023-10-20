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Врачи Казахстана ежегодно спасают более двух тысяч детей с патологиями сердца

Сегодня, 02:43
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 02:43
Сегодня, 02:43
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Фото: Pixabay

Ежегодно в Казахстане более 2000 детей переносят кардиохирургические вмешательства. 1500 из них – малыши до года жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на минздрав РК.

В Национальном научном кардиохирургическом центре состоялась конференция "Quo vadis? Горизонты детской кардиологии и кардиохирургии".

 "Мы хотим обобщить и подытожить свой опыт, создать площадку для диалога детских специалистов, а также создать ассоциацию – Казахстанское общество специалистов по лечению детского сердца", – отметила медицинский директор НАО "ННКЦ", детский врач кардиолог Татьяна Иванова-Разумова.

Казахстан – единственное государство в ЦА, где проводятся кардиохирургические операции с рождения. Министерство здравоохранения страны ставит перед собой задачу - усовершенствовать скрининг для своевременного выявления пороков сердечно-сосудистой системы внутриутробно, а также выявление после рождения.

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