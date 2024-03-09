Война в Газе: на людей упали посылки с гуманитарной помощью

Пять человек погибли, ещё несколько получили ранения в районе лагеря беженцев Аш-Шати в секторе Газа: на толпу людей упали посылки с гуманитарной помощью, сброшенные с воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Парашюты на них не раскрылись, сообщили власти палестинского анклава.

В ООН призвали обеспечить доставку помощи в Газу по земле, а не ограничиваться сбрасыванием грузов с самолётов и предлагаемым морским коридором.

Между тем, жители города Дейр-эль-Балах в центре Газы разбирают завалы и оплакивают погибших в результате израильского авиаудара. По данным представителей местных больниц, погибли по меньшей мере девять человек, многие получили ранения.

В свою очередь армия Израиля заявила, что ЦАХАЛ нанёс удары по районам, используемым ХАМАС, после того, как из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории.

Тем временем Кипр готовится покинуть первое судно с гуманитарной помощью для Газы, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Тель-Авиве отметили, что приветствуют создание морского коридора, но потребовали серьёзных проверок безопасности.