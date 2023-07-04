Восточная ярмарка "Елорда базары" пройдёт в Астане

Фото: сайт акимата Астаны

В честь 25-летия Астаны на территории международного выставочного центра ЭКСПО пройдёт восточная ярмарка "Елорда базары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

На ярмарке горожан ждут новинки лучших фермерских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам.

Также сильнейшие дизайнеры и ремесленники страны предлагают свои коллекции в этно стиле, ювелирные и керамические изделия, изделия из войлока и шелка, сувениры.

К празднику на все продукты будут большие скидки, также организуют фестиваль уличной кухни. Ярмарка будет работать с 5 по 7 июля с 9:00 до 18:00.