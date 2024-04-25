Воспитателя ясли-сада Костаная оштрафовали за побои детей, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассматривал специализированный суд по административным правонарушениям города.

Был составлен административный протокол за причинение лёгкого вреда здоровью, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (статья 73-1 часть 1 КоАП) и за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших причинение лёгкого вреда здоровью (статья 73-2 часть 1 КоАП).

Судом установлено, что 23 февраля и 27 февраля в ясли-саду К. нанесла побои двум етям 2021 года рождения. Дела были объединены в одно производство.

На суде К. вину признала. В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность и наказание, судом признано совершение правонарушения К. впервые. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Решением суда К. выписан штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге). Постановление суда в законую силу не вступило.