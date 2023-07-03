Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки

Фото: akorda.kz

Заседание Комиссии по присуждению Государственных премий РК 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы состоялось в Акорде под председательством госсоветника Ерлана Карина, передаёт BaigeNews.kz.

Члены комиссии рассмотрели 13 работ, выдвинутых на соискание премии, ознакомились с результатами государственной научно-технической экспертизы. Кроме того, заслушаны экспертно-аналитические рекомендации секций медицины и здравоохранения, инжиниринга и технологии, социально-гуманитарных и сельскохозяйственных наук.

По итогам заседания комиссии утверждён список работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственных премий Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы. Решением комиссии на второй этап отбора направлено восемь работ.

Cписок работ, прошедших в следующий этап отбора, будет опубликован в средствах массовой информации.