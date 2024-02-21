Вопрос бытового насилия находится на контроле Президента – депутат

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам прав женщин и детей. Депутат Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что эти вопросы находится на контроле президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Ужасающей проблемой является домашнее насилие, которому, по статистике, чаще всего подвергаются женщины и дети. В Казахстане ежегодно в результате бытового насилия погибают сотни наших граждан. Вопрос находится на контроле у Главы государства. Шокирующее убийство Салтанат Нукеновой вызвало волну негодования в обществе. В поддержку ужесточения наказания за бытовое насилие была запущена онлайн-петиция, которая набрала более 150 тысяч подписей", - сказал Елнур Бейсенбаев.

Он также добавил, что Касым-Жомарт Токаев поддержал петицию и пообещал, что мнение общества будет учтено.

Елнур Бейсенбаев отметил, что теперь ответственность за преступления, связанные с нанесением телесных повреждений и причинением легкого вреда здоровью, перенесена из Кодекса об административных правонарушениях в Уголовный кодекс. Избиение и даже причинение легкого вреда здоровью также будут рассматривать в рамках Уголовного кодекса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, бытовое насилие должно преследоваться по закону.