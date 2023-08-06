Волонтёры будут бороться с коррупцией в Шымкенте

В Казахстане начали собирать волонтеров для борьбы со взятками и другими нарушениями. Волонтерская группа будет прикреплена к Антикоррупционной службе. В Шымкенте уже нашлось десятки добровольцев, которые готовы оказать содействие. Работать все будут бесплатно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Народные борцы с коррупцией будут просто сообщать о нарушениях, фиксировать и изучать. Также в работу волонтеров входит функция превенции и профилактики против коррупции.

В Антикоррупционной службе уверены, результат будет положительный. В список волонтеров может попасть каждый, при этом кандидата проверят и вынесут решение.

"Группа волонтёров будет заниматься профилактикой, сюда может попасть каждый, потом идет проверка человека. У них не будет никаких привилегий, это просто волонтеры, которые при выявлении смогут оперативно реагировать", — говорит Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции Шымкента.

Как бороться с коррупцией, проблема которую не могут решить сотни лет во всем мире. Шымкентцы предлагают методы разные, одни -казнить, другие -воспитывать. Одни предлагают — просто не давать взяток.

Работу антикоррупционный штаб волонтеров ещё не начал. Будет утверждаться список желающих и далее на проверку. Служить народу волонтёры будут без рабочего графика.