Волна убийств на фоне криминальных разборок накрыла Швецию

Шведская армия будет помогать полиции в борьбе с вооружённой преступностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.

Об этих мерах премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил на фоне резкого роста числа нападений с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств. Только на прошлой неделе в течение 12 часов в Стокгольме были застрелены двое молодых мужчин.

Кроме того, в одном из населённых пунктов к северу от столицы Швеции 24-летняя женщина погибла в результате взрыва в её доме. По информации СМИ, женщину звали Соха Саад и она недавно получила квалификацию учителя. Полиция предполагает, что человек, который должен был стать целью взрыва, был её соседом, а сама она не имела никакого отношения к бандитской деятельности.

В сентябре из-за действий вооружённых банд в стране погибли в общей сложности 12 человек. По данным газеты Dagens Nyheter, это самый высокий показатель с декабря 2019 года. По решению властей, со следующей недели армия начнет содействовать полицейским с анализом данных, логистикой, криминалистической экспертизой и работой со взрывчатыми веществами.