Военный вертолёт с 20 морпехами из США разбился в Австралии

У берегов австралийского острова Мелвилл потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США на борту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News Australia.

"Около 11:00 по местному времени вертолёт Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях Predators Run участвуют представители Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

Начались экстренные поиски пропавших без вести. По данным местных СМИ, нескольких человек удалось спасти. Сообщений о погибших нет.