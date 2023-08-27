Военный вертолёт с 20 морпехами из США разбился в Австралии
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
173Фото: pixabay.com
У берегов австралийского острова Мелвилл потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США на борту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News Australia.
"Около 11:00 по местному времени вертолёт Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях Predators Run участвуют представители Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.
Начались экстренные поиски пропавших без вести. По данным местных СМИ, нескольких человек удалось спасти. Сообщений о погибших нет.
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