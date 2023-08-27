  • 27 Августа, 13:17
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Военный вертолёт с 20 морпехами из США разбился в Австралии

Сегодня, 11:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
173
Фото: pixabay.com

У берегов австралийского острова Мелвилл потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США на борту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News Australia.

"Около 11:00 по местному времени вертолёт Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях Predators Run участвуют представители Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

Начались экстренные поиски пропавших без вести. По данным местных СМИ, нескольких человек удалось спасти.  Сообщений о погибших нет.

Самое читаемое

Наверх