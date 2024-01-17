Военный вертолет упал в Бишкеке

На окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kabar.kg.

Как сообщили в госпредприятии "Кыргызаэронавигация", в 10:55 по местному времени на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолёт Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно.

Вертолет Сил Воздушной обороны КР произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов. Имеются пострадавшие.