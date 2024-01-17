  • 17 Января, 12:56
  • BAIGENEWS

Военный вертолет упал в Бишкеке

Сегодня, 12:36
АВТОР
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kabar.kg Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: kabar.kg

На окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kabar.kg.

Как сообщили в госпредприятии "Кыргызаэронавигация", в 10:55 по местному времени на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолёт Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно.

Вертолет Сил Воздушной обороны КР произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов. Имеются пострадавшие.

"Должностными лицами Министерства обороны и СВО проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия. Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позднее", - отметили в ведомстве.

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