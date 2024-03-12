Военнослужащий проиграл 23 млн тенге из бюджета на ставках в Актобе

В Актобе вынесли приговор военнослужащему, использовавшему бюджетные деньги для ставок на платформе Olimp, передаёт BaigeNews.kz.

В военном суде Актюбинского гарнизона рассмотрели дело в отношении военнослужащего С. по факту хищения бюджетных денежных средств в размере более 23 миллионов тенге (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

"Установлено, что подсудимый С., будучи начальником финансовой службы, незаконно перечислял денежные средства на свои банковские счета, путём подмены ЭЦП ключа первого руководителя управления. Присвоенные бюджетные средства использовал для ставок на платформе Olimp. Государству причинён ущерб более 23 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Военнослужащего осудили на шесть лет лишения свободы без конфискации имущества. Но лишили воинского звания.

Взыскан принудительный платёж в Фонд компенсации потерпевших, а также процессуальные издержки в доход государства.

До поступления уголовного дела в суд мужчина возместил причинённый ущерб в полном объёме.