Военнослужащего судили за сон во время суточного дежурства

В Жамбылской области военнослужащего оштрафовали за сон во время суточного дежурства, передаёт BaigeNews.kz.

Административное дело по части 6 статьи 652 КоАП (Неповиновение приказу начальника) было рассмотрено в Жуалынском районном суде.

"Судом установлено, что в августе 2023 года в войсковой части, дислоцированной в Жуалынском районе, военнослужащий Е., находясь на круглосуточном дежурстве, уснул в неположенное время и в неустановленном месте, тем самым нарушил требования письменного приказа командира части. В суде военнослужащий свою вину полностью признал и дал разъяснение по данному факту", - указывается в сообщении суда.

Военнослужащего суд признал виновным и назначил наказание в виде штрафа в 86 тысяч тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.