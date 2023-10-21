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Военнослужащего судили за сон во время суточного дежурства

Сегодня, 07:43
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:43
Сегодня, 07:43
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Фото: BaigeNews.kz

В Жамбылской области военнослужащего оштрафовали за сон во время суточного дежурства, передаёт BaigeNews.kz.

Административное дело по части 6 статьи 652 КоАП (Неповиновение приказу начальника) было рассмотрено в Жуалынском районном суде. 

"Судом установлено, что в августе 2023 года в войсковой части, дислоцированной в Жуалынском районе, военнослужащий Е., находясь на круглосуточном дежурстве, уснул в неположенное время и в неустановленном месте, тем самым нарушил требования письменного приказа командира части. В суде военнослужащий свою вину полностью признал и дал разъяснение по данному факту", - указывается в сообщении суда. 

Военнослужащего суд признал виновным и назначил наказание в виде штрафа в 86 тысяч тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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