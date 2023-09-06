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Воды в Балхаше не хватит для строительства АЭС, считает мажилисмен

Сегодня, 14:10
АВТОР
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el.kz Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
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Фото: el.kz

Депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев прокомментировал вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Он напомнил, что для строительства АЭС предлагалось два места - Курчатов и Балхаш.

"Балхаш безусловно великолепное место для строительства станции, потому что это достаточно безлюдный регион. Там есть база еще в 1979 году построенная для южно-казахстанской гидроэлектростанции. Там есть подъездные пути, поселок, выстроены социалка – детские садики, школы, больницы, жилье. И ничего не может помешать работе атомной станции. Место в принципе неплохое", - отметил он.

Однако, по словам депутата, воды в озере не хватит для атомной электростанции.

"Река Или ведет из Китая. Китай не подписал конвенцию о трансграничных реках, и он использует воды столько, сколько нужно - а это около 70% стока озера Балхаш. Остальное дают наши местные реки. И глубина озера Балхаш – шесть метров, это совсем мало. Если он обмелеет хотя бы на 2-2,5 метра, то это будет батпак - болото. Естественно, оно не сможет давать воду для атомной станции", - сказал он.

Пономарев подчеркнул, что нужно очень глубоко вникать в эту тему и рассмотрение вопроса на референдуме будет актуальным, хоть и "очень недешевым мероприятием".

На вопрос о том, как он сам относится к строительству АЭС в Казахстане, мажилисмен ответил так:

"Я как эколог и журналист еще должен взвесить все за и против. Но я совершенно точно знаю, что тех энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит. А мы говорим о перспективе через пять лет. Сейчас мы уже сталкиваемся с нехваткой воды. Через пять лет у нас также будут отключать электроэнергию в стране, если мы не примем меры".

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