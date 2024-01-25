Водителя автобуса в маске "лицо призрака" уволили в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске уволили водителя автобуса, который работал в маске "лицо призрака", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Видео с водителем, который управлял автобусом в маске из фильма "Крик", очевидцы распространили в соцсетях. Горожане неоднозначно отнеслись к поступку водителя. Кто-то написал, что он может напугать детей, также это может отвлечь других участников дорожного движения. Однако некоторые пользователи отметили, что водитель просто с юмором.

"По данным перевозчика, водитель уволен за непристойное поведение", — сообщили в ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска".

В департаменте полиции ВКО заявили, что водитель автобуса в данной ситуации не нарушил ПДД.