Водителя автобуса в маске "лицо призрака" уволили в Усть-Каменогорске
Сегодня, 00:13
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Сегодня, 00:13Сегодня, 00:13
98Фото: скриншот с видео
В Усть-Каменогорске уволили водителя автобуса, который работал в маске "лицо призрака", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Видео с водителем, который управлял автобусом в маске из фильма "Крик", очевидцы распространили в соцсетях. Горожане неоднозначно отнеслись к поступку водителя. Кто-то написал, что он может напугать детей, также это может отвлечь других участников дорожного движения. Однако некоторые пользователи отметили, что водитель просто с юмором.
"По данным перевозчика, водитель уволен за непристойное поведение", — сообщили в ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска".
В департаменте полиции ВКО заявили, что водитель автобуса в данной ситуации не нарушил ПДД.
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