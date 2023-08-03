Водители в Казахстане не будут обязаны иметь при себе документ "техосмотра"

Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день айти-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.

По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.

Стоит подчеркнуть, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно:коррупционные риски устраняются, а довериеобщества повышается.

Весной 2023 года на первой сессии парламента VIII созыва глава государства призвал усилить цифровизацию правительства и максимально упростить бюрократические процедуры.