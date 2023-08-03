  • 3 Августа, 10:22
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Водители в Казахстане не будут обязаны иметь при себе документ "техосмотра"

Сегодня, 10:17
14
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shutterstock Сегодня, 10:17
14
Сегодня, 10:17
14
Фото: shutterstock

Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документасвидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день айти-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.

По плану проектацифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.

Стоит подчеркнуть, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогама их использование более удобно:коррупционные риски устраняются, а довериеобщества повышается.

Весной 2023 года на первой сессии парламента VIII созыва глава государства призвал усилить цифровизацию правительства и максимально упростить бюрократические процедуры.

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