Водители в Казахстане не будут обязаны иметь при себе документ "техосмотра"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства, передаёт BaigeNews.kz.
На сегодняшний день айти-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.
По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.
Стоит подчеркнуть, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно:коррупционные риски устраняются, а довериеобщества повышается.
Весной 2023 года на первой сессии парламента VIII созыва глава государства призвал усилить цифровизацию правительства и максимально упростить бюрократические процедуры.
Самое читаемое
- Прав ли министр Мусин? Разбираемся. Часть первая 22.09.2021 37035
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 33597
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 29841
- Прав ли министр Мусин? Разбираемся. Вторая часть 23.09.2021 28662
- "Это не междусобойчик" — глава консорциума IT-компаний Болат Башеев рассказал подробности объединения 04.10.2021 28231