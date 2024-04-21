Во власти антициклона: о погоде в Казахстане на воскресенье расссказали синоптики
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В "Казгидромете" дали прогноз погоды на 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
"Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь днем на юго-западе и крайнем севере Казахстана ожидаются небольшие дожди, а также в горных районах юга, юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. По Казахстану ожидается усиление ветра", — сообщила на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.
На юго-западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется пыльная буря, на юге – шквал, на севере в ночные и утренние часы ожидаются туманы.
Ранее синоптики сообщали, в каких регионах Казахстана на следующей неделе ожидаются дожди.
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