Во власти антициклона: о погоде в Казахстане на воскресенье расссказали синоптики

В "Казгидромете" дали прогноз погоды на 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь днем на юго-западе и крайнем севере Казахстана ожидаются небольшие дожди, а также в горных районах юга, юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. По Казахстану ожидается усиление ветра", — сообщила на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.