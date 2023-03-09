Внесудебное банкротство: возле ЦОНов активизировались мошенники

Фото: dom.kz

Возле ЦОНов активизировались мошенники, которые предлагают свои посреднические услуги для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с этим в Комите государственных доходов предупредили, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 миллиона тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.

"Нужно просто обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры банкротства. Также можно задать вопросы, позвонив по номеру 1414 или написав в Telegram чат-бот https://t.me/SalyqBot. Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах министерства финансов РК и Комитета госдоходов", - говорится в сообщении.

Напомним, с 3 марта начался приём заявлений от казахстанцев на банкротство - вступил в силу закон о восстановлении платежеспособности и восстановлении граждан.

"По состоянию на 9:00 поступило 11 177 заявлений на внесудебное банкротство (10 462 – через eGov, 715 – e-Salyq Azamat)", - сообщили в КГД МФ РК.

К слову, законом предусмотрена возможность для должника восстановить свою платежеспособность через различные инструменты: процедура внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.