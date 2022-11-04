Внешний долг Казахстана перед Россией увеличился почти на треть

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Внешний долг Казахстана перед Российской Федерацией за первое полугодие 2022 года составил 18,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

"Внешний долг Казахстана перед Российской Федерацией по состоянию на 1 июля 2022 года составил 18,4 миллиарда долларов, увеличившись с 1 апреля на 4,3 миллиардов долларов, или на 30,5 процента", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Основной прирост долговых обязательств перед российскими резидентами произошёл:

у органов государственного управления - на 0,7 миллиарда долларов;

у казахстанских банков - на 0,9 миллиарда долларов;

у других секторов - 2,1 миллиарда долларов.

"Прирост внешних обязательств произошёл преимущественно по кредитам и займам банков и других секторов, в том числе за счёт положительной переоценки по займам в связи с укреплением российского рубля во втором квартале 2022 года. Обязательства также выросли по торговым кредитам и авансам других секторов и долговым ценным бумагам правительства", - добавили в Национальном банке.

Государственный внешний долг за второй квартал 2022 года (Правительство и Национальный Банк) перед российскими резидентами увеличился на 0,7 миллиардов долларов, или на 77,3 процента.

"Основной прирост долга обусловлен стоимостными колебаниями, в том числе за счёт укрепления российского рубля, по ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов РК на Московской бирже", - отметили в Национальном банке.

По информации Счётного комитета, общий внешний долг Казахстана ежегодно растёт. Только в 2021 году привлекли 1,1 триллиона тенге внешних займов. Это в четыре раза больше, чем годом ранее.

На 1 января 2022 года внешний долг страны составил 165,1 миллиарда долларов (22 триллиона тенге или 27,4 процента к ВВП). Львиная доля этих денег - правительственный долг.

Депутаты неоднократно возмущались из-за внешнего долга Казахстана. Мажилисмен Азат Перуашев считает суммы неоправдано высокими. При этом ряд займов не тратятся, а просто лежат, так как реализация проектов переносится. В то время как "за резервацию капают проценты". Но те же депутаты мажилиса недавно одобрили заём Казахстана у Международного Банка реконструкции и развития на сумму в 345 миллионов евро. Его направят на финансирование дефицита бюджета. По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, этот заём не является рекордным, были суммы и побольше.