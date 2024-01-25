Внедрение ИИ в образование обсудил министр просвещения РК с лидерами IT-отрасли

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев, находясь с рабочей поездкой в Великобритании, провел переговоры с представителями IT-отрасли и руководителями образовательного сегмента крупных международных компаний Microsoft, Google, Lenovo, Good Tech Advisory, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу профильного министерствва.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития цифровых технологий, нынешние мировые тренды, а также возможности искусственного интеллекта в образовании.

"Государство уделяет особое внимание укреплению цифровой инфраструктуры и развитию цифровой индустрии, в частности, - искусственного интеллекта. Отраслевым ведомством проводится всесторонняя работа по цифровой трансформации образования. В прошлом году в одном из регионов нашей страны мы запустили проект "Развитие потенциала малокомплектных школ с применением цифровых технологий". Переведены учебники в электронный формат. Ведется поэтапная всесторонняя работа по цифровизации всей системы. Сейчас нам интересен передовой опыт ведущих стран по применению искусственного интеллекта для повышения качества обучения", — отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Генеральный директор Lenovo Крис Бэбсон и глобальный руководитель образовательного сегмента Lenovo Стюарт Кинг рассказали о разработках компании в области искусственного интеллекта. По их словам, он обладает потенциалом для ускорения процесса достижения глобальных целей в области образования посредством снижения барьеров для доступа к обучению и автоматизации процессов управления.