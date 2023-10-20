Виртуальное вскрытие хотят внедрить в Казахстане

В Казахстане хотят внедрить виртуальное вскрытие. Процедура будет проводиться с помощью компьютерного сканирования взамен традиционного вскрытия, сообщает передает BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По словам заместителя директора Центра судебных экспертиз Назгуль Иманбаева, виртуальная аутопсия — это компьютерное сканирование трупа человека и иссечение при помощи специальной 3D программы.

"Это неинвазивный метод исследования тела, нет необходимости проводить вскрытие. Данный метод в настоящее время не совсем широко используется. Используется для исследования трупов людей, которые умерли не насильственной смертью, а от болезней, например. В Минюсте данный вопрос прорабатывается, так как данный метод будет очень полезен, учитывая, что в Казахстане такие религиозные убеждения, что постоянно возникают конфликты с родственниками, когда требуется проведение вскрытия", - сообщила она.

"При хорошем раскладе, если мы сейчас изыщем средства, которые необходимы для внедрения данного метода, мы будем надеется, что в будущем году мы попробуем поработать в этой программой", - сказала Назгуль Иманбаева.