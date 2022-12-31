open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Виновного в разливе нефтепродуктов в степи нашли и оштрафовали в Атырауской области
inform.kz Сегодня, 05:09
169
Сегодня, 05:09
169
Фото: inform.kz

Виновного в разливе нефтепродуктов в степи нашли и оштрафовали в Атырауской области

Разлитые в степи нефтепродукты в конце ноября обнаружили в Курмангазинском районе Атырауской области. Известно об этом стало из социальных сетей, где стало распространяться фото и видео разлитой в степи похожей на нефтепродукты жидкости. Виновник был выявлен и оштрафован, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Разлив похожей на нефтепродукты жидкости обнаружили в Курмангазинском районе около зимовки "Ыдырыс", которая относится к сельскому округу Суйындык. В этом месте ТОО "Смарт Ойл" ведет разведочно-буровые работы с августа 2022 года. Ориентировочно площадь разлива - не менее 50 кв. метров. Данный факт 25 ноября был зарегистрирован в районном отделе полиции.

Как сообщили в пресс-службе департамента экологии региона, в ходе расследования выяснилось, что подрядчиком ведущей буровые работы компании ТОО "SMART-OIL" является местное крестьянское хозяйство "Капуанов Б. З.". Это хозяйство и вылило жидкость с нефтепродуктами между зимовками Ыдырыс и Шегенды Суйындыкского сельского округа.

"Областным департаментом экологии на КХ "Капуанов Б. З." составлен административный протокол за нарушение требований экологического законодательства. Руководители крестьянского хозяйства "Капуанов Б. З." признали вину. В порядке сокращенного производства на крестьянское хозяйство наложен административный штраф в размере 459 тысяч 450 тенге", - сообщили в департаменте экологии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#нефтепродукты #Атырауская область #экология
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:09
169
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх