Виновного в разливе нефтепродуктов в степи нашли и оштрафовали в Атырауской области

Фото: inform.kz

Разлитые в степи нефтепродукты в конце ноября обнаружили в Курмангазинском районе Атырауской области. Известно об этом стало из социальных сетей, где стало распространяться фото и видео разлитой в степи похожей на нефтепродукты жидкости. Виновник был выявлен и оштрафован, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Разлив похожей на нефтепродукты жидкости обнаружили в Курмангазинском районе около зимовки "Ыдырыс", которая относится к сельскому округу Суйындык. В этом месте ТОО "Смарт Ойл" ведет разведочно-буровые работы с августа 2022 года. Ориентировочно площадь разлива - не менее 50 кв. метров. Данный факт 25 ноября был зарегистрирован в районном отделе полиции.

Как сообщили в пресс-службе департамента экологии региона, в ходе расследования выяснилось, что подрядчиком ведущей буровые работы компании ТОО "SMART-OIL" является местное крестьянское хозяйство "Капуанов Б. З.". Это хозяйство и вылило жидкость с нефтепродуктами между зимовками Ыдырыс и Шегенды Суйындыкского сельского округа.