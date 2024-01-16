Вещи спасателей и часть кузова автобуса обнаружили на Майкаине

На руднике Майкаин откопали личные вещи горноспасателей и часть упавшего автобуса, передаёт BaigeNews.kz.

В 14:45 на дно обвала спустился малогабаритный экскаватор.

"При проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поиски продолжаются. Малогабаритному экскаватору необходимо прокопать грунт до предполагаемого местонахождения автобуса, после специалистами будет начат его подъем на поверхность", – сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Работы планируют завершить в течение одного-двух дней.

В поисковых работах задействованы 141 человек, 50 машин, один кинологический расчёт и два дрона.

С начала операции вывезли более 200 тысяч тонн грунта и горной породы.