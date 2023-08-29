Вертолёты в аренду понадобились восточно-казахстанским полицейским
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Департамент полиции ВКО планирует арендовать вертолёты. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Департамент полиции Восточно-Казахстанской области разместил объявление о закупе услуг по аренде транспортных воздушных средств с экипажем на портале госзакупок. Там же указано, что победитель конкурса должен организовать для полицейских полеты с целью патрулирования и проведения профилактических мероприятий.
Общая сумма, выделенная для закупки (без учета НДС) составляет 27 486 607 тенге.
В ведомстве пояснили, что вертолёты арендуют для профилактики фактов скотокрадства и незаконной рубки деревьев в лесных массивах, а также для борьбы с браконьерством на труднодоступных территориях.
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