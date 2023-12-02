Вертолёт упал на автостраду в Мадриде

На одну из главных кольцевых дорог Мадрида упал вертолёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В результате аварии пострадали три человека, двое из которых находились в воздушном судне. Пассажир смог самостоятельно выбраться из под обломков. Пилота пришлось спасать пожарным. Оба доставлены в больницу: один с незначительной травмой головы, другой с возможным переломом бедра.

Третьим пострадавшим стал водитель автомобиля, проезжавший по трассе в момент падения вертолёта. Он получил незначительные порезы.

Причина аварии пока неизвестна.

Фото: elmundo.es

Инцидент произошёл недалеко от выставочного центра IFEMA, где в последние дни проходила европейская выставка аэронавтики Rotors, которая стала одной из важнейших в вертолётной индустрии и одной из крупнейших в Европе.