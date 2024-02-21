Верховный суд опроверг слухи о майнинге на сервере, связанном с Судебным кабинетом

Верховный суд Казахстана опроверг информацию о майнинге криптовалюты на сервере, который связан с сервисом судебных органов "Судебный кабинет", передаёт BaigeNews.kz.

По данным Верховного суда РК, недостоверную информацию опубликовал анонимный Telegram-канал.

В ведомстве пояснили, что серверы сервиса "Судебный кабинет" расположены в АО "Национальные информационные технологии", прямого доступа к ним нет, имеется доступ только посредством удалённого соединения.

"Кроме того, сервер с внешним адресом 195.12.114.3, указанный в публикации, является прокси-сервером, на нём "Судебный кабинет" не развёрнут. Основной сервер "Судебного кабинета" 192.*.*.5 не имеет прямого доступа в интернет, и, соответственно, "майнить" на нём физически невозможно. Замедление работы сервиса в ночное время связано с резервным копированием данных с целью сохранности и недопущения утери данных, производимым в соответствии с требованиями Закона "Об информатизации", — отмечается в сообщении Верховного суда.

Такие операции значительно увеличивают нагрузку на саму систему, уточнили в ведомстве. Также здесь попросили доверять только официальным источникам информации.