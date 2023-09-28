Ведущие аниматоры провели мастер-классы в Казахстане

В Казахстане прошли воркшопы KIPD Animation, организованные Центром MediaLab Казахстанского института общественного развития при поддержке министерства культуры и информации, передаёт BaigeNews.kz.

Двухдневные мастер-классы проводили ведущие зарубежные и отечественные эксперты в сфере анимации: основатели казахстанской анимационной студии ARA, создатели анимационного фильма Shyraq Мейіржан Сандыбай и Бахытжан Шабдукаримов, Алексей Гришин - руководитель производства анимации компании Metra Films, известной производством мультсериала "Три кота", Крис Паламара - художественный руководитель проектов "Talking Tom" и "Астерикс и Обеликс", Шонт Нигогосян - storyboard-художник в крупнейших медиакомпаниях Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, а также один из основателей компании Lumiries Group Мария Косарева.

Первый воркшоп по теме "Процесс создания анимации: этапы, технологии и профессия" провёл Алексей Гришин. Он остановился на навыках продюсирования в сфере анимации.

"Имеется три типа продюсеров в анимации: те, кто непосредственно занимаются производством, те, кто привлекает партнёров и инвесторов в проект, и те, кто отвечают за креатив. Они должны владеть тремя ключевыми навыками: уметь налаживать контакты, организовывать работу команды и управлять финансами", - сказал эксперт.

По его мнению, искусственный интеллект облегчает работу специалистов в сфере анимации, но заменить их не может. Потому что продукты, сделанные ИИ, все равно требуют доработки и улучшения.

Крис Паламара рассказал о начальных этапах в создании анимации и о дизайне персонажей. Он отметил закономерности в создании контента и сюжета, навыки артборда, а также ключевые этапы в работе с персонажами. В процессе воркшопа зарубежный эксперт совместно с участниками провел практическую работу над созданием анимационного персонажа и разобрал работы молодых экспертов.

На воркшопе обсуждались темы использования современных методов и технологий при создании анимации, повышения ценности проекта в соответствии с запросом аудитории, привлечения в индустрию иностранных экспертов, установления контактов и партнёрских отношений с известными анимационными студиями.

На второй день мероприятия состоялся воркшоп Шонта Нигогосяна.

"Если storyboard-художник не знает, как изобразить сцену, значит, он упустил какую-то деталь в сюжете. Потому что в зависимости от возраста зрителя, сюжет и сцена изображаются по-разному. Важно уметь менять цвет, форму персонажей и детали, чтобы передать нужное настроение", - рассказал эксперт.

В процессе создания анимации помимо привлекательного внешнего вида и креативного наполнения есть ещё один важный этап – питчинг, то есть презентация готового продукта спонсорам или партнёрам. Эту тему в ходе встречи затронула Мария Косарева.

"Когда вы создаёте контент, важно, как вы презентуете себя и свою идею. Существует такое важное понятие как Elevator pitch. Это когда у вас есть буквально немного времени, чтобы рассказать свою идею продюсеру или человеку, с которым вы познакомились. Для этого вам нужно сформулировать так называемый logline - очень короткое описание вашей идеи, в которой будут ключевые персонажи, их конфликт и в чём вообще заключается история. Вам необязательно рассказывать о том, чем она закончится, но она должна быть цепляющей", - сказала спикер.

По окончанию мероприятия для гостей воркшопа была организована специальная сессия Pizza Pitch, в ходе которой они обменялись мнениями в формате вопрос-ответ. Участникам воркшопа вручили специальные сертификаты.

Цель мероприятия – повышение профессиональных навыков отечественных специалистов и студентов, работающих в сфере анимационной индустрии, и создание условий для обмена опытом с зарубежными специалистами.

Семинар прошёл в рамках работы Министерства культуры и информации РК по направлению развития отечественной креативной индустрии.