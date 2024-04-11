Ваша помощь безвозмездна, но она должна быть подотчётной — Аида Балаева обратилась к казахстанцам
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Министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице в Facebook рассказала о фондах по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков и предостерегла казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
"Наша страна сейчас переживает непростое время. Большая вода отбирает у людей дома, лишает имущества. Но в то же время стране придает сил единство и сплоченность народа. Казахстанцы как единое целое поддерживают пострадавших соотечественников в этот сложный жизненный момент.
В этой связи в социальных сетях к нам приходит большое количество обращений о желании помочь пострадавшим", - написала министр.
По её словам, министерство получает очень много вопросов о том, куда и как можно направить гуманитарную помощь, в какой фонд и на какой счёт можно перевести средства.
"Мы рекомендуем доверять только официальным источникам. Обращаться в местные исполнительные органы, которые могут предоставить реквизиты фондов, работающих официально. Да, Ваша помощь безвозмездна, но она должна быть подотчетной, прежде всего, со стороны распределителей этой помощи", - отметила Аида Балаева.
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