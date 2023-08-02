  • 2 Августа, 09:49
  • BAIGENEWS

Вандалы разломали новый электроподъемник для инвалидов в Караганде

Сегодня, 09:30
69
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vektor-tv.ru Сегодня, 09:30
69
Сегодня, 09:30
69
Фото: vektor-tv.ru

Аким района имени Казыбек би Ералы Оспанов провел прямой эфир из подземного перехода возле ДКГ в Караганде, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Ekaraganda.

Он показал, как вандалы разломали новый электрический подъемник, предназначенный для людей с ограниченными возможностями. 

"Хотел бы показать, что сделали наши жители. Вот подъемник, который мы еще не сдали в эксплуатацию. Он работает в тестовом режиме, но молодежь разорвала все, просто слов нет. Зачем это сделали?! Вырвали кнопку, он накренился. Все раздолбали!" - сказал Оспанов.

Сегодня Ералы Оспанов опубликовал видео и сообщил, что полицейские ищут преступников. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Оспанов Ералы Серікұлы (@eraly_ospanov)

Самое читаемое

Наверх