Вандалы разломали новый электроподъемник для инвалидов в Караганде
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
69
69Фото: vektor-tv.ru
Аким района имени Казыбек би Ералы Оспанов провел прямой эфир из подземного перехода возле ДКГ в Караганде, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Ekaraganda.
Он показал, как вандалы разломали новый электрический подъемник, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.
"Хотел бы показать, что сделали наши жители. Вот подъемник, который мы еще не сдали в эксплуатацию. Он работает в тестовом режиме, но молодежь разорвала все, просто слов нет. Зачем это сделали?! Вырвали кнопку, он накренился. Все раздолбали!" - сказал Оспанов.
Сегодня Ералы Оспанов опубликовал видео и сообщил, что полицейские ищут преступников.
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