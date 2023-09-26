В Жамбылской области запустили акцию против коррупции

Антикоррупционная служба Жамбылской области запустила акцию "Адалдыққа бір қадам". В рамках акции республиканским общественным объединением "Әділдік жолы" совместно с акиматом Жамбылского района были организованы мероприятия по 15 направлениям согласно плану, утвержденному совместно с акиматом Жамбылского района. В результате чего 12 тысяч жителей района охвачены информацией по формированию антикоррупционной культуры, передает BaigeNews.kz.

В ходе акции установлены баннеры в каждом сельском округе, розданы памятки населению, проведена трансляция видеороликов на лед экранах, развешаны стикеры call-центра 1424 на страницах газет и квитанциях распространяемых в "Казпочте", "Казахтелекоме", Центре обслуживания населения, а также на товарных продукциях в магазинах каждого сельского округа, направлены видеоролики и раздаточные материалы в ватсап-чаты, установлены памятки call-центра 1424 в каждом государственном учреждении района.

Кроме того, был проведен опрос среди жителей района, по результатам которого представители "Антикора" провели встречу с сотрудниками сфер с высокими коррупционными рисками. По мнению жителей района наиболее подверженными коррупции являются сферы здравоохранения, образования, а также занятости и соцобеспечения.

Также в рамках проекта "Дорога бизнесу" был проведен прием представителей бизнеса района. Юристы-волонтёры проекта и представители областного филиала РОО "Әділдік жолы" оказали бесплатную юридическую помощь населению.

Результаты акции и итоги социологического опроса были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии при акиме района, по результатам которых даны несколько протокольных поручений.

Отметим, что данная акция реализуется в рамках проекта "Антикор волонтерство". В настоящее время акция продолжается в Таласском районе, до конца года планируется охватить все районы.