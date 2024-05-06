В затопленных сёлах и микрорайонах СКО откачивают воду

В селе Тепличное, расположенном в паре километров от Петропавловска, более четырёхсот жилых домов и дачных участков. Практически все они этой весной оказались затоплены. Сейчас вода отступает и возвращаться в своё русло ей помогают мотопомпами, сообщает BaigeNews.kz.

Работы по откачке воды сегодня проводят в пригородном селе Тепличное и затопленных микрорайонах Петропавловска Кожзавод и Подгора. За последние сутки откачано 235 тысяч кубометров.

В Тепличное за перекачкой воды приехали понаблюдать и владельцы затопленных домов. Вот уже больше трёх недель они не могут попасть в свои жилища. Но примерно оценить нанесённый стихией ущерб уже могут наглядно.

Людмила Зямбахтина ещё не может зайти в свой двор. От одного вида, во что превратились постройки и участок у женщины на глазах наворачивают слёзы. Баня буквально плавает по территории, а от наведённого прошлым летом внешнего лоска дома не осталось и следа.

"У меня муж пенсионер. Как вышел на пенсию, решили сделать ремонт, чтобы на старость хватило. Утеплили стены дома. Обшили снаружи металлосайдингом. Новый диван и кресла купили. Даже представить страшно, что сейчас с этим всем… Баня поплыла… Печка от неё осталась на фундаменте, это видно. Вот эта дорога считается дамбой. И по ту стороны дома и участки, бывало, топило. Нас никогда! Поэтому мы и думать не думали, что такую беду принесёт вода в этом году. 12 апреля вечером уехали, с одной сумкой. Думали, вернёмся на следующий день. А вот оно как оказалось", - рассказывает Людмила.

Женщине, можно сказать, повезло. Ведь её баня хоть и уплыла, но не далеко. Чья-то же всплыла и шла по ходу течения. После спада воды она оказалась ровно посередине дороги, преградив путь.

Людмила вспоминает, когда вода зашла в село, женщина вместе со спасателями приплывала к себе домой за кошками. Забирала их с крыши. Говорит, тогда уже вода была по чердак.

"Явно там всё по потолок было скрыто водой. Весь ил, вся грязь теперь внутри. Уже стены повело. Наши дома здесь, по эту сторону дамбы, как в кастрюле. Она зашла, но сама уже не выйдет. Вот откачивают. Надеюсь, уже скоро сможем попасть домой", - говорит сельчанка.

Здесь мы встретили и Николая Алексеева, с которым виделись в середине марта. Он тоже живет в Тепличное, и тогда его прогнозы казались пугающими. Но стихия показала, что может быть ещё хуже.

"Думал, что как семь лет назад, ту сторону села затопит. А наша дамба нас спасёт. Не уберегла. Дому моему конец. Жалко, конечно, на старости лет остаться без крова. Ладно, хоть хозяйство не держал. Переживать не пришлось за это", - говорит Николай.

Здесь сейчас работают мотопомпы и спецтехника. Из одной стороны села через дамбу качают воду в другую сторону. Уже оттуда воде будет проще вернуться в русло.

В прошлое масштабное наводнение здесь оказались затоплены порядка 40 дворов. Это десятая часть села. Новый паводок накрыл водой практически всё село.

Сейчас вода постепенно уходит. По словам спасателей, затопленными остаются три четверти дворов в селе. Военнослужащие помогают очищать улицы от принесённого большой водой мусора. Это ветки, стройматериал, дрова.

Откачку продолжат до тех пор, пока обвалования не просохнут. В домах, которые освобождаются от воды, уже проводят оценку имущества и техническое обследование.