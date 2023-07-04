В YouTube объяснили запрет на просмотр роликов

Представитель видеохостинга YouTube подтвердил, что сервис начал тестировать систему запрета на просмотр роликов для тех пользователей, кто применяет блокировщики рекламы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По словам спикера, блокировщики рекламы никогда не были разрешены на платформе, а отключение воспроизведения роликов на YouTube происходит только в том случае, если игнорировать предупреждения и не отключать блокировщик.

"Мы очень серьёзно относимся к отключению воспроизведения. Это происходит только в том случае, если зрители проигнорируют неоднократные запросы на разрешение рекламы на YouTube. В тех случаях, когда зрители считают, что они были ложно помечены как использующие блокировщик рекламы, они могут написать в поддержку", — отметил представитель.