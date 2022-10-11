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В Усть-Каменогорске сотрудник банка присвоил 11,5 миллиона тенге, обещая помочь знакомому с покупкой квартиры, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

По данным правоохранителей, жертвой мошенника стал 35-летний горожанин. В мае сотрудник банка предложил ему помочь с покупкой квартиры по программе "50/50". Мужчина согласился и передал знакомому 11 650 000 тенге. Не дождавшись обещанной помощи или возврата собственных денег, спустя четыре месяца он обратился в полицию.

"Стражи правопорядка задержали подозреваемого. В мошенничестве оказался уличённым 37-летний сотрудник банка, который во время допроса признал свою вину", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статье 190 УК РК – "Мошенничество". Если вина подозреваемого будет доказана, то его ждет наказание в виде ограничения или лишения свободы от трёх до семи лет.