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В Усть-Каменогорске открыли первый кинозал для незрячих
Уникальный детский кинозал начал работу в Централизованной библиотечной системе имени Оралхана Бокея. Оживить картинку для людей с особенностями по зрению помогают тифлокомментарии — это специальное аудиоописание того, что происходит на экране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk-news.kz.
Зрителям подробно рассказывают, как выглядят герои, где они находятся и что делают. Специальные примечания звучат во время пауз. В зале установлена аудиосистема для незрячих и современный экран для слабовидящих.
В преддверии Дня защиты детей, особый кинозал открыл двери для первых зрителей — учеников инклюзивных классов школы № 19. Ребята смотрели фильм "Невидимка".
"Аудитория нашего кинозала велика — в Усть-Каменогорске проживают более 1 500 незрячих и слабовидящих людей, — поясняет директор Централизованной библиотечной системы Кабиба Акжигитова. — Чтобы пополнить нашу фильмотеку качественным контентом, мы тесно сотрудничаем с Казахфильмом. Надеемся, что по нашей инициативе в будущем будут созданы фильмы с тифлокомментариями и на казахском языке. А пока их нет, работники библиотеки пишут и озвучивают их самостоятельно прямо во время сеанса".
В планах у создателей проекта организовать специальный киноклуб для детей и взрослых, а также кинофестивали и игры по фильмам.,
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